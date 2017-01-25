Мосгорсуд смягчил приговор экс-студентам МАДИ по делу об изнасиловании

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду смягчил приговор двум бывшим студентам Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Льву Каменецкому и Станиславу Соболевскому по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Приговор Савеловского суда изменить, назначить Каменецкому наказание в виде восьми лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, Соболевскому назначить наказание в виде девяти лет и четырех месяцев", - огласил решение судья.
В конце октября прошлого года Савеловский суд приговорил бывших студентов на сроки от 9 до 9,5 лет колонии строгого режима.
27 сентября 2015 года в ночном клубе на Ленинградском проспекте в Москве Каменецкий в уборной комнате совершил в отношении ранее незнакомой ему 18-летней девушки насильственные действия сексуального характера. Происходящее снимал на мобильный телефон его знакомый Соболевский, который выложил это видео в интернет.