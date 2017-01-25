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Число погибших при сходе лавины в Италии увеличилось до 24 человек

Происшествия
25 января, 14:21 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Еще пять человек числятся пропавшими без вести
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии достигло 24 человек. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, пять человек числятся пропавшими без вести.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тыс. метров отель, полностью накрыв четырехэтажное здание. Из более чем 30 человек, находившихся в момент схода лавины в здании отеля, выжили девять, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание отеля.

Поисково-спасательная операция продолжается. Прокуратура ведет следствие по факту происшествия.

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