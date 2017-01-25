Ущерб от крушения грузового Boeing под Бишкеком составил порядка $2,7 млн

БИШКЕК, 25 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Материальный ущерб от крушения вблизи бишкекского аэропорта Манас грузового самолета Boeing-747 одной из турецких компаний, по предварительным данным, составил 186 млн киргизских сомов (около $2,68 млн). Об этом заявил глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов.

По его словам, а эту сумму входит стоимость разрушенных при падении воздушного судна домов, а также ликвидация последствий чрезвычайного происшествия. "В результате падения самолета 19 домов полностью разрушены и 7 частично", - уточнил министр.

Оценкой ущерба занимались специалисты Гражданской защиты населения республики. "Цифры не окончательные", - сказал Боронов.

Грузовой Boeing-747, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в Манасе рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди.

В результате погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа, в больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены как минимум 19 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.

Расследованием ЧП занимается международная комиссия, которую возглавляют специалисты Межгосударственного авиационного комитета, в качестве наблюдателей приглашены эксперты США и Турции.

После расшифровки бортовых самописцев стало известно, что в момент приземления разбившийся самолет находился в исправном состоянии.