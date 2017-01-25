Баскетболист Милосердов задержан в центре Москвы с почти двумя граммами кокаина

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Известный баскетболист Александр Милосердов задержан в центре Москвы с кокаином, против спортсмена полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"В ночь на 24 января на Лужнецкой набережной сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota под управлением Милосердова. При личном досмотре у него обнаружено почти 1,7 грамма кокаина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции данный факт подтвердили, не уточнив личности задержанного.