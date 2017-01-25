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Больницы Рио-де-Жанейро принимают пациентов с огнестрельными ранениями каждые восемь часов

Происшествия
25 января, 19:12 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Информация основана на отчетах, предоставленных четырьмя крупнейшими больницами города за 2016 год
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Муниципальные больницы, расположенные в бразильском городе Рио-де-Жанейро, регистрируют пациента с огнестрельным ранением в среднем раз в восемь часов.

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Соответствующие данные обнародовал Департамент здравоохранения местной мэрии.

Полученная информация основана на отчетах, предоставленных четырьмя крупнейшими больницами города за прошлый год. Согласно этим документам, число пациентов, обратившихся за срочной медицинской помощью в связи с огнестрельными ранениями, в указанный период составило 1133 человека. В 2015 году было зафиксировано 720 подобных случаев, таким образом число огнестрельных ранений в городе выросло на 57,36%.

В октябре 2016 года были обнародованы результаты аналогичного подсчета для всего штата Рио-де-Жанейро. Согласно полученным данным, государственные медицинские учреждения региона принимают пациентов с огнестрельными ранениями в среднем раз в три часа.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, в частности, для обеспечения порядка были привлечены Вооруженные силы. Однако после окончания Олимпиады в сводках криминальных новостей вновь стало появляться все больше сообщений об инцидентах, произошедших в городе. В начале октября прошлого года на фоне нового витка насилия министр безопасности бразильского штата Рио-де-Жанейро Жозе Мария Белтраме покинул свой пост, а вслед за ним ушел в отставку и шеф полиции одноименного города Фернанду Велозу.

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