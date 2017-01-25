Больницы Рио-де-Жанейро принимают пациентов с огнестрельными ранениями каждые восемь часов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Муниципальные больницы, расположенные в бразильском городе Рио-де-Жанейро, регистрируют пациента с огнестрельным ранением в среднем раз в восемь часов.

Соответствующие данные обнародовал Департамент здравоохранения местной мэрии.

Полученная информация основана на отчетах, предоставленных четырьмя крупнейшими больницами города за прошлый год. Согласно этим документам, число пациентов, обратившихся за срочной медицинской помощью в связи с огнестрельными ранениями, в указанный период составило 1133 человека. В 2015 году было зафиксировано 720 подобных случаев, таким образом число огнестрельных ранений в городе выросло на 57,36%.

В октябре 2016 года были обнародованы результаты аналогичного подсчета для всего штата Рио-де-Жанейро. Согласно полученным данным, государственные медицинские учреждения региона принимают пациентов с огнестрельными ранениями в среднем раз в три часа.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, в частности, для обеспечения порядка были привлечены Вооруженные силы. Однако после окончания Олимпиады в сводках криминальных новостей вновь стало появляться все больше сообщений об инцидентах, произошедших в городе. В начале октября прошлого года на фоне нового витка насилия министр безопасности бразильского штата Рио-де-Жанейро Жозе Мария Белтраме покинул свой пост, а вслед за ним ушел в отставку и шеф полиции одноименного города Фернанду Велозу.