Чиновник администрации Феодосии задержан за получение взятки в 200 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан с поличным при получении взятки один из руководителей администрации города Феодосии, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Установлено, что должностное лицо управления городского хозяйства и природопользования администрации, вымогал у местного предпринимателя денежные средства в размере 300 000 рублей за общее покровительство по бизнесу, связанного с утилизацией бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Чиновник задержан сотрудниками УФСБ при получении части указанной суммы в размере 200 тысяч рублей.