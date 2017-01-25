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Чиновник администрации Феодосии задержан за получение взятки в 200 тыс. рублей

Происшествия
25 января, 22:27 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Один из руководителей администрации города задержан с поличным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан с поличным при получении взятки один из руководителей администрации города Феодосии, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Установлено, что должностное лицо управления городского хозяйства и природопользования администрации, вымогал у местного предпринимателя денежные средства в размере 300 000 рублей за общее покровительство по бизнесу, связанного с утилизацией бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Чиновник задержан сотрудниками УФСБ при получении части указанной суммы в размере 200 тысяч рублей.

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