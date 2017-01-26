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В Приамурье после тренировки в спортшколе десятиклассник попал в реанимацию с инфарктом

Происшествия
26 января, 3:54 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 26, января. /ТАСС
На данный момент состояние подростка оценивается как стабильное
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 января. /ТАСС/. Врачи диагностировали инфаркт у десятиклассника, которому накануне стало плохо во время тренировки в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) №1 Белогорска Амурской области. Школьник находится в реанимации, медики оценивают его состояние как стабильное, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В результате всех мероприятий установлен диагноз: серьезная сердечная патология. В практике белогорских врачей это первый случай инфаркта, диагностированный в 16 лет. В 25-летнем возрасте он является крайней редкостью. В моей практике это вообще первый случай. Экстренная помощь всех, кто был рядом, спасла подростку жизнь. В той ситуации счет шел на минуты", - приводит пресс-служба слова главного врача Белогорской больницы Андрея Руди.

Ранее ТАСС сообщал, что бригаду скорой помощи в отделение легкой атлетики ДЮСШ №1 вызвал тренер- преподаватель после того, как во время тренировки одному из воспитанников стало плохо. Врачи диагностировали крайне тяжелое состояниепациента, ему оказали экстренную помощь и доставили в реанимацию. Дальнейшие действия врачей значительно улучшили и стабилизировали состояние школьника. Специалисты оценивают его состояние как средней тяжести. Подросток находится в сознании.

По словам тренера, это было третье занятие юноши на отделении легкой атлетики. Школьник числится в военно- патриотическом клубе, он уже прыгал с парашютом.

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