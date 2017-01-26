Горячая линия открыта на Алтае, где в снежные заносы попали десятки машин

Вице-чемпионка ОИ-2012 кенийка Кипьего стала гражданкой СШАСпорт 26 января, 5:11
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике ТрампаМеждународная панорама 26 января, 4:53
Напарник Болта подаст апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008Спорт 26 января, 4:48
Эксперт: скандал вокруг Фийона отразится на его предвыборной программеМеждународная панорама 26 января, 4:25
Конгресс США может весной выделить деньги на строительство стены на границе с МексикойМеждународная панорама 26 января, 3:35
"Монако" сыграет с ПСЖ в финале Кубка французской лиги по футболуСпорт 26 января, 2:39
Индекс Dow Jones обновил исторический максимумЭкономика и бизнес 26 января, 2:04
Rai: число погибших при сходе лавины в Италии возросло до 29Происшествия 26 января, 2:03
Французский футболист Эвра официально стал игроком "Марселя"Спорт 26 января, 1:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРНАУЛ, 26 января. /ТАСС/. Горячая линия открыта в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, где в снежные заносы попали десятки машин. По ней могут обратиться и люди, которым необходима помощь, и их родственники, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю открыт номер горячей линии - 8 (3852) 20-26-59. Сюда обращаются люди, которым требуется помощь, и родственники тех, кто оказался в снежных заносах на дорогах", - говорится в сообщении ведомства.
По оперативной информации из Поспелихинского района, где ситуация наиболее сложная, затор на участке региональной трассы составляет около 1,5 километров. В нем находятся около 40 автомобилей и четыре пассажирских автобуса. Водителям, попавшим в затор, доставляют горючее. Организован мобильный пункт обогрева, где есть горячий чай и теплые вещи. Людей из автомобилей и автобусов эвакуируют в ближайшие населенные пункты Курья, Николаевка, Поспелиха. В пункты временного размещения уже доставлены 30 человек.
В регионе продолжают оповещать водителей и информировать население о сложных погодных условиях и мерах безопасности. Свыше 300 человек и 179 единиц техники задействованы на расчистке дорожного полотна и работах по восстановлению движения.
"Для скорейшей стабилизации обстановки привлечены все необходимые силы. К месту затора движется дополнительная группировка спасателей МЧС России на технике высокой проходимости. Все силы направляются для оказания необходимой помощи людям", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось ранее, из-за погодных условий и осложнения дорожной обстановки в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю создан оперативный штаб. Всего же движение для всех видов транспорта ограничено из-за метели в 25 районах края.