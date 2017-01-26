Горячая линия открыта на Алтае, где в снежные заносы попали десятки машин

БАРНАУЛ, 26 января. /ТАСС/. Горячая линия открыта в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, где в снежные заносы попали десятки машин. По ней могут обратиться и люди, которым необходима помощь, и их родственники, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю открыт номер горячей линии - 8 (3852) 20-26-59. Сюда обращаются люди, которым требуется помощь, и родственники тех, кто оказался в снежных заносах на дорогах", - говорится в сообщении ведомства.

По оперативной информации из Поспелихинского района, где ситуация наиболее сложная, затор на участке региональной трассы составляет около 1,5 километров. В нем находятся около 40 автомобилей и четыре пассажирских автобуса. Водителям, попавшим в затор, доставляют горючее. Организован мобильный пункт обогрева, где есть горячий чай и теплые вещи. Людей из автомобилей и автобусов эвакуируют в ближайшие населенные пункты Курья, Николаевка, Поспелиха. В пункты временного размещения уже доставлены 30 человек.

В регионе продолжают оповещать водителей и информировать население о сложных погодных условиях и мерах безопасности. Свыше 300 человек и 179 единиц техники задействованы на расчистке дорожного полотна и работах по восстановлению движения.

"Для скорейшей стабилизации обстановки привлечены все необходимые силы. К месту затора движется дополнительная группировка спасателей МЧС России на технике высокой проходимости. Все силы направляются для оказания необходимой помощи людям", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, из-за погодных условий и осложнения дорожной обстановки в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю создан оперативный штаб. Всего же движение для всех видов транспорта ограничено из-за метели в 25 районах края.