МЧС Киргизии убрало верхний слой грунта на месте падения Boeing под Бишкеком

БИШКЕК, 26 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. МЧС Киргизии завершило работы по ликвидации последствий попадания в грунт авиакеросина на месте крушения вблизи бишкекского аэропорта Манас грузового самолета Boeing 747. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В дачном поселке на месте падения самолета убран верхний слой земли, проведена обработка поверхности специальными реагентами, место засыпано песком", - заявили в МЧС. В ближайшее время сюда также привезут плодородную почву. "Радиационный фон в районе авиакатастрофы находится в пределах нормы", - отметили в МЧС. По словам его сотрудников, фрагменты разбившегося лайнера вывезены в специальный ангар, чтобы специалисты впоследствии в случае необходимости могли продолжить их изучение.

Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января упал на расположенный поблизости от аэропорта Манас дачный поселок, когда заходил на посадку. Лайнер разрушил 26 одноэтажных жилых домов, в результате крушения погибли 35 местных жителей и четыре члена экипажа. В больницы Бишкека были доставлены как минимум 19 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.

Министерство здравоохранения Киргизии 23 января сообщило, что шестеро детей с предварительным диагнозом "отравление парами авиакеросина и отравление угарным газом" доставлены в одну из больниц Бишкека. Самому младшему из госпитализированных - полтора года.

Расследованием ЧП занимается международная комиссия, которую возглавляют специалисты Межгосударственного авиационного комитета. В качестве наблюдателей в ее состав вошли представители Турции и США. По данным главы МЧС Кубатбека Боронова, материальный ущерб от авиакатастрофы, по предварительным сведениям, составил 186 млн сомов ($2,68 млн).