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Путин ожидает разъяснений по делу Севастиди

Происшествия
26 января, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Президент РФ пообещал разобраться в деле уроженки Екатеринбурга, обвиненной в госизмене, в ходе большой пресс-конференции в декабре
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ожидает разъяснений по делу уроженки Екатеринбурга Оксаны Севастиди, обвиненной в госизмене за то, что в 2008 году она направила своему приятелю в Грузии SMS-сообщение о передвижении военной техники в Абхазию.

"Он (президент) разбирается. Все необходимые запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в соответствующие ведомства. Мы ожидаем разъяснений", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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23 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин пообещал разобраться в деле Севастиди. Глава государства подчеркнул, что ему "сложно комментировать" решение судебной инстанции, которая является независимой, но в то же время он назвал принятое судом решение в отношении Севастиди "жестким".

Оксана Севастиди родилась в 1970 году в Свердловске (ныне - Екатеринбург). С начала 1990-х годов проживала в Сочи (Краснодарский край), работала продавщицей на рынке. В апреле 2008 года она направила SMS-сообщение своему знакомому в Грузии Тимуру Бускадзе. В сообщении она передала данные о замеченном ею в Сочи эшелоне с военной техникой, следовавшим по направлению к Абхазии.

Спустя семь лет в январе 2015 года в связи с отправленным более семи лет назад SMS Оксану Севастиди вызвали на допрос в ФСБ. После этого она была арестована по обвинению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса РФ). По данным адвоката Севастиди, руководителя неформального объединения юристов и журналистов "Команда 29" Ивана Павлова, в приговоре со ссылкой на справки органов госбезопасности Абхазии указано, что Бускадзе, с которым переписывалась Севастиди, являлся сотрудником органов госбезопасности Грузии.

3 марта 2016 года она была приговорена Краснодарским краевым судом к семи годам заключения. Сведения о приговоре появились в СМИ только 1 декабря 2016 года. В настоящее время Севастиди отбывает наказание в колонии в Ивановской области. Верховный суд РФ сегодня принял к рассмотрению апелляционную жалобу на решение Краснодарского краевого суда, отказавшего в восстановлении сроков обжалования приговора Севастиди.

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