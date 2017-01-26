BNR: поиски останков жертв крушения MH17 могут возобновиться весной

ГААГА, 26 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Спасательные службы могут возобновить поиски останков и личных вещей жертв крушения Boeing в Донбассе уже весной. Об этом заявила голландской радиостанции BNR глава администрации украинского поселка Петропавловка Наталья Волошина.

По ее словам, ситуация в районе трагедии в настоящее время достаточно спокойна, "никаких боев не ведется". "Особенно в лесах в округе вполне могут находиться останки, личные вещи и обломки самолета, - подчеркнула Волошина. - Однако их поиску мешают зимние условия". "Поэтому возобновить поисковую миссию будет разумнее весной", - уверена глава администрации.

В свою очередь депутат партии "Христианско-демократический призыв" Питер Омтзихт считает важным присутствие голландских и австралийских специалистов, если местные власти возобновят поиски. "Обнаружение останков голландским журналистов Михелем Спеккерсом свидетельствует о том, что прочесать некоторые места будет вполне разумным", - отметил он.

На следующей неделе представители фонда "Авиакатастрофа MH17", объединяющего многих родственников жертв крушения, собираются провести встречу с прокурором Фредом Вестербеке, который руководит международной группой по расследованию трагедии. Как ожидается, основной темой беседы станет направление новой миссии по поиску останков на восток Украины.