Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

BNR: поиски останков жертв крушения MH17 могут возобновиться весной

Происшествия
26 января, 13:37 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Как сообщила глава администрации украинского поселка Петропавловка, ситуация в районе трагедии в настоящее время достаточно спокойна, "никаких боев не ведется"
Поделиться
Материал из 1 страницы
На месте крушения самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, ноябрь 2014 года

На месте крушения самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, ноябрь 2014 года

© Михаил Почуев/ТАСС, архив

ГААГА, 26 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Спасательные службы могут возобновить поиски останков и личных вещей жертв крушения Boeing в Донбассе уже весной. Об этом заявила голландской радиостанции BNR глава администрации украинского поселка Петропавловка Наталья Волошина.

Смотрите также
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17

По ее словам, ситуация в районе трагедии в настоящее время достаточно спокойна, "никаких боев не ведется". "Особенно в лесах в округе вполне могут находиться останки, личные вещи и обломки самолета, - подчеркнула Волошина. - Однако их поиску мешают зимние условия". "Поэтому возобновить поисковую миссию будет разумнее весной", - уверена глава администрации.

В свою очередь депутат партии "Христианско-демократический призыв" Питер Омтзихт считает важным присутствие голландских и австралийских специалистов, если местные власти возобновят поиски. "Обнаружение останков голландским журналистов Михелем Спеккерсом свидетельствует о том, что прочесать некоторые места будет вполне разумным", - отметил он.

На следующей неделе представители фонда "Авиакатастрофа MH17", объединяющего многих родственников жертв крушения, собираются провести встречу с прокурором Фредом Вестербеке, который руководит международной группой по расследованию трагедии. Как ожидается, основной темой беседы станет направление новой миссии по поиску останков на восток Украины.

Смотрите также

Голландский суд закрыл полиции доступ к данным, собранным журналистами в Донбассе
Полиция Нидерландов конфисковала у журналистов материалы по крушению MH17
Россия передала международным следователям новые данные по крушению Boeing на Украине

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение Boeing в Донецкой области
Страны
Украина Нидерланды
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
2
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
6
СК устанавливает причину самоубийства сотрудника ОМОН в Москве
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама