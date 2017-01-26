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На автостраде в Польше произошла авария с участием более 40 автомобилей

Происшествия
26 января, 14:10 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Сообщается, что ранения получили 11 человек, один из них - тяжелые
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ВАРШАВА, 26 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Крупное ДТП произошло сегодня в центральной Польше на трассе А1 между городами Ломжа и Петркув-Трибунальский. По информации МВД республики, 11 человек получили ранения, один из них - тяжелые.

Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работают 100 полицейских, 70 спасателей и 20 машин скорой помощи. По уточненным данным, в аварии участвовали 43 автомобиля, как легковые, так и грузовые. Официально причины ДТП не сообщаются. Движение на автостраде А1 приостановлено в обоих направлениях.

По предварительной информации, причиной аварии стало столкновение двух грузовиков, что в условиях плохой видимости из-за тумана привело к "эффекту домино".

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