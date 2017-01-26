В больнице в Коми умер пенсионер, которого фельдшеры километр несли к застрявшей скорой

СЫКТЫВКАР, 26 января. /ТАСС/. Пенсионер из деревни Ыбпом Сысольского района Коми, которого фельдшерам пришлось километр нести до застрявшей в снегу машины скорой помощи, умер в больнице, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Антон Забоев.

"Как только пациента получилось транспортировать, он был доставлен в Сысольскую центральную районную больницу, где получал необходимую медицинскую помощь, и даже у него было улучшение состояния здоровья по инфаркту. Однако в связи с прогрессирующим хроническим заболеванием произошло резкое ухудшение состояния, и сердце остановилось, в результате пациент скончался", - уточнил Забоев.

По его словам, машина скорой помощи не смогла подъехать к дому пенсионера из-за того, что дороги не были очищены от снега.

"Двум фельдшерам скорой из-за ненормативного состояния дорог пришлось нести, фактически волочь на штатных носилках пациента. Расстояние около километра. Фельдшеры сделали все правильно", - отметил представитель ведомства.

После сообщений СМИ региональное следственное управление СК РФ по Коми начало проверку, по итогам которой ведомство даст оценку действиям местной администрации в части соблюдения законодательства о содержании автодорог.