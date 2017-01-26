В Иркутской области арестованы два главаря группы бутлегеров

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Двое предполагаемых главарей группы бутлегеров, подозреваемых в организации подпольного производства алкоголя в Иркутске и Усолье-Сибирском, заключены под арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Шелеховский городской суд удовлетворил ходатайство об аресте двоих фигурантов уголовного дела", - сказали в пресс- службе.

Накануне Шелеховский городской суд также арестовал четверых подозреваемых по делу о производстве контрафакта.

Ранее ТАСС сообщал о выявленных сотрудниками полиции и ФСБ двух подпольных мини-заводах по изготовлению суррогата алкогольных напитков. Таким образом было предотвращено попадание в розничную сеть почти 30 тонн контрафактного алкоголя. В цехах были обнаружены несколько тысяч заготовок пластиковых бутылок под концентрат "Боярышник". Средство с такой этикеткой, в составе которого был обнаружен метиловый спирт, стало причиной гибели в Иркутске в декабре прошлого года 76 человек, общее число пострадавших превысило 120.