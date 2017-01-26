В ликвидации последствий инцидента на ТЭЦ в Пензе участвуют 38 человек

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют последствия обрушении кровли на территории ТЭЦ-1 в Пензе, в работах задействовано 38 человек, говорится в сообщении Центрального регионального центра МЧС России.

"Всего для ликвидации последствий обрушения привлечено 38 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 18 человек и шесть единиц техники", - уточнили в пресс-службе.

По прибытии спасателей на место было установлено, что произошло обрушении кровли в турбинном зале ПАО "Т Плюс". Один человек погиб. Отопление 86 домов, а также подача воды в 68 домов микрорайона Шуист в Пензе будет ограничено в связи с инцидентом.