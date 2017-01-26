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МВД Чечни опровергло информацию о перестрелке в отделении полиции в Грозном

Происшествия
26 января, 17:14 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, января. /ТАСС
Отделение работает в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве
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ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. Полиция Чечни опровергла ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Ленинском отделении полиции Грозного задержанный при допросе расстрелял четырех сотрудников правоохранительных органов.

"Никакой перестрелки в Ленинском отделе внутренних дел не было. Они работают в штатном режиме. Информация, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

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