МВД Чечни опровергло информацию о перестрелке в отделении полиции в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. Полиция Чечни опровергла ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Ленинском отделении полиции Грозного задержанный при допросе расстрелял четырех сотрудников правоохранительных органов.

"Никакой перестрелки в Ленинском отделе внутренних дел не было. Они работают в штатном режиме. Информация, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.