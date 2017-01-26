Причиной отключения от теплоснабжения более 400 домов в Пензе стал гидроудар

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Гидроудар стал причиной порыва на трех тепломагистралях, что привело к нарушению теплоснабжения в 417 домах Пензы. Об этом журналистам сообщил начальник городского управления по делам ГО ЧС Алексей Михайлов.

"После ЧП на Пензенской ТЭЦ-1 произошел гидроудар, который привел к порыву на двух тепломагистралях диаметром 700 мм и одной тепломагистрали диаметром 800 мм. В результате 417 домов в центре Пензы, а также в микрорайоне Шурийск и Заводском районе остались без тепла", - сказал Михайлов.

По его словам, утечки уже определены, проводятся ремонтные работы.

Сообщение о ЧП на ТЭЦ в Пензе поступило в 13:15 мск. В результате происшествия в машинном зале частично обрушилась крыша над турбогенератором, погиб сварщик. Следственный комитет, управление ФСБ и прокуратура проводят проверки. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека".