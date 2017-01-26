Руководство "Т Плюс" вылетело в Пензу для оценки повреждений на ТЭЦ-1

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Руководство компании "Т Плюс" вылетело из Москвы в Пензу для оценки повреждений на ТЭЦ-1, где произошло обрушение кровли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"На Пензенскую ТЭЦ-1 для оперативного руководства аварийно-восстановительными работами из Москвы вылетели руководители компании "Т Плюс". Они примут участие в оценке объемов повреждений в турбинном отделении главного корпуса совместно с соответствующими территориальными службами надзорных органов", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что компания окажет членам семьи материальную помощь в размере годового дохода погибшего.

Ранее сообщалось, что в результате аварии и обрушения на ТЭЦ, которая принадлежит компании ПАО "Т Плюс", возник гидроудар, который стал причиной прорыва на трех тепломагистралях, что привело к нарушению теплоснабжения в домах Пензы. Сообщение о ЧП поступило в четверг, 26 января, в 13:15 мск.

В результате происшествия в машинном зале частично обрушилась крыша над турбогенератором, погиб сварщик. Следственный комитет, управление ФСБ и прокуратура проводят проверки. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека".