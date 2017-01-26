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Повреждения теплосетей в Пензе планируется устранить к 6:00 мск 27 января

Происшествия
26 января, 20:15 дата обновления: 26 января, 20:24 UTC+3
Число оставшихся без отопления соцобъектов в городе выросло до 37
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ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Повреждения теплосетей в Пензе планируется устранить к 6:00 мск 27 января. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Резкое снижение давления в сети привело к двум повреждениям магистральных сетей диаметром 700 мм и одному - диаметром 800 мм в Заводском районе города. Устранить повреждения планируется к шести утра", - уточняет компания.

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В восстановительных работах задействован практически весь персонал ОАО "Т Плюс Теплосеть Пенза".

Мэрия Пензы делает все, чтобы к 22:00 мск устранить порывы на тепломагистрали и не допустить заморозки системы теплоснабжения города, сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев на оперативном заседании городского штаба.

"Главное сейчас - восстановить подачу тепла и сохранить систему теплоснабжения города, не допустив ее замораживания. Нужно сделать все, чтобы к 22:00 устранить порывы и не дать заморозить систему отопления города", - дал поручение мэр руководителям коммунальных служб и представителям районов города Пензы.

По данным городского оперативного штаба На 19:00 без тепла остаются 471 жилой дом, более 30 соцобъектов - семь больниц, более 24 образовательных учреждений.

Разбор завалов завершен

Разбор завалов на месте происшествия завершен, работают следователи, сообщил ТАСС начальник регионального центра стратегических коммуникаций мордовского филиала ПАО "Т Плюс" (Саранск) Вадим Носов.

"Все работы по расчистке завалов завершены. Сейчас на месте происшествия работают следователи для установления точной причины произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Число оставшихся без отопления социальных объектов в Пензе выросло с 29 до 37. Без тепла остались пять колледжей и три общежития, сообщил ТАСС министр образования Пензенской области Александр Воронков.

"В общежитиях около 200 ребят, родители предупреждены о том, что утром возможно надо будет забрать детей. В ночь мы никого не отпускаем из общежития. До 21:00 мск попытаемся восстановить теплоснабжение", - сказал он.

Ранее из-за ЧП на теплоэлектроцентрали без отопления в Пензе остались 471 дом и 29 социальных объектов: девять школ, семь больниц и 13 детских садов. В результате аварии и обрушения на ТЭЦ возник гидроудар, который стал причиной порыва на трех тепломагистралях, что привело к нарушению теплоснабжения.

В результате происшествия в машинном зале частично обрушилась крыша над турбогенератором, погиб сварщик. Следственный комитет, управление ФСБ и прокуратура проводят проверки. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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