Источник: при разборе завалов после пожара на севере Петербурга обнаружено тело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Тело женщины обнаружено при разборе завалов после пожара на севере Санкт-Петербурга, где горело административно-производственное здание. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах города.

"Обнаружено тело женщины", - сказал собеседник агентства.

Пожар на севере Петербурга вспыхнул в четверг, 26 января, днем. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара в административно-производственном здании составила 1 тыс. кв. метров, произошло обрушение на площади 800 кв. метров.

Ранг пожара был повышен до уровня № 3 (из пяти возможных). В 17:10 мск он был локализован, позднее был ликвидирован открытый огонь. Сейчас на месте продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.