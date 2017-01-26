Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: при разборе завалов после пожара на севере Петербурга обнаружено тело

Происшествия
26 января, 20:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, января. /ТАСС
Как сообщил собеседник агентства, обнаружено тело женщины
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Тело женщины обнаружено при разборе завалов после пожара на севере Санкт-Петербурга, где горело административно-производственное здание. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах города.

"Обнаружено тело женщины", - сказал собеседник агентства.

Пожар на севере Петербурга вспыхнул в четверг, 26 января, днем. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара в административно-производственном здании составила 1 тыс. кв. метров, произошло обрушение на площади 800 кв. метров.

Ранг пожара был повышен до уровня № 3 (из пяти возможных). В 17:10 мск он был локализован, позднее был ликвидирован открытый огонь. Сейчас на месте продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
3
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
4
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
7
Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета
Темы дня
Реклама