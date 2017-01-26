Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теплоснабжение в Пензе планируют восстановить к 9 утра

Происшествия
26 января, 22:39 UTC+3
На данный момент проводятся работы на тепловых сетях в Железнодорожном и Октябрьском районах города
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Последствия аварии на теплосетях в Пензе планируется устранить к 9:00 мск в пятницу. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики России.

"В настоящее время проводятся работы по ликвидации порывов на тепловых сетях в Железнодорожном и Октябрьском районах г. Пензы. По предварительной информации порывы произошли по причине резкого понижения температуры наружного воздуха и в связи с повышением температуры сетевой воды, что не связано с аварией на Пензенской ТЭЦ-1. Общее количество отключенных потребителей: 471 жилой дом, девять школ, 13 детских садов и семь лечебных учреждений. Планируемый срок восстановления теплоснабжения потребителей: 9-00 27.01.2017", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в четверг теплоснабжающая компания "Т Плюс" сообщала, что планирует завершить ремонт к 6:00 мск 27 января. Из-за прорывов на тепломагистралях без отопления в Пензе остались 471 дом, девять школ, семь больниц и 13 детских садов. В восстановительных работах задействован практически весь персонал компании.

Аварию связывали с произошедшим 26 января на Пензенской ТЭЦ-1. В результате происшествия в машинном зале частично обрушилась крыша над турбогенератором, погиб сварщик. Следственный комитет, управление ФСБ и прокуратура проводят проверки. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП на ТЭЦ в Пензе
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
3
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
6
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
7
Трамп назвал главное условие встречи с президентом Мексики
Темы дня
Реклама