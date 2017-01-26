Теплоснабжение в Пензе планируют восстановить к 9 утра

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Последствия аварии на теплосетях в Пензе планируется устранить к 9:00 мск в пятницу. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики России.

"В настоящее время проводятся работы по ликвидации порывов на тепловых сетях в Железнодорожном и Октябрьском районах г. Пензы. По предварительной информации порывы произошли по причине резкого понижения температуры наружного воздуха и в связи с повышением температуры сетевой воды, что не связано с аварией на Пензенской ТЭЦ-1. Общее количество отключенных потребителей: 471 жилой дом, девять школ, 13 детских садов и семь лечебных учреждений. Планируемый срок восстановления теплоснабжения потребителей: 9-00 27.01.2017", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в четверг теплоснабжающая компания "Т Плюс" сообщала, что планирует завершить ремонт к 6:00 мск 27 января. Из-за прорывов на тепломагистралях без отопления в Пензе остались 471 дом, девять школ, семь больниц и 13 детских садов. В восстановительных работах задействован практически весь персонал компании.

Аварию связывали с произошедшим 26 января на Пензенской ТЭЦ-1. В результате происшествия в машинном зале частично обрушилась крыша над турбогенератором, погиб сварщик. Следственный комитет, управление ФСБ и прокуратура проводят проверки. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.