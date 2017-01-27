Спецслужбы Киргизии: разбившийся под Бишкеком Boeing не был перегружен

БИШКЕК, 27 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Boeing 747, разбившийся вблизи бишкекского аэропорта Манас, перевозил 76,7 тонны различных грузов и не был перегружен. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"Проверкой установлено, что данный борт осуществлял регулярные грузовые перевозки по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул с технической посадкой (дозаправка и смена экипажа) в международном аэропорту Манас. Согласно карго-манифесту, на момент крушения на борту самолета находилось 76,7 тонн груза, в том числе бытовая техника, аксессуары к мобильным телефонам и так далее", - отмечается в сообщении. По данным киргизской стороны, перегруза самолета не было. "Предельная грузоподъемность судна составляет 116 тонн", - говорится в документе.

Ранее ряд киргизских политиков со ссылкой на документы турецкой стороны заявили, что необходимости посадки Boeing в Бишкеке не было и что на его борту находились контрабандные товары. По данным ГКНБ Киргизии, потерпевший крушение Boeing принадлежал турецкой авиакомпании "АСТ Эйрлайнз" и был зафрахтован авиакомпанией Turkish Airlines для совершения международных грузовых авиаперевозок. На его борту действительно находилось 1,9 тонны электрозажигалок, которые были заказаны представительством компании "JTI Kazakhstan LLC" в Киргизии. "Однако данный груз предназначался к доставке из Гонконга в Стамбул для последующей отправки получателю в Киргизской Республике рейсом № ТК 6528 по маршруту Стамбул - Бишкек", - подчеркивается в сообщении.

Подтверждение этих сведений ГКНБ Киргизии получил в "представительстве авиакомпании Turkish Airlines.

16 января во время посадки в аэропорту Манас лайнер Boeing 747, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек-Стамбул, рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. При этом погибли 35 местных жителей и четыре члена экипажа, в больницах Бишкека сейчас находятся 19 получивших травмы во время авиакатастрофы местных жителей. Почти половина погибших и пострадавших - дети. Комиссию по расследованию ЧП возглавляют представители Межгосударственного авиационного комитета, в ее состав в качестве наблюдателей также вошли эксперты из США и Турции.