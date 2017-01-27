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Число жертв наводнения в Таиланде выросло до 90 человек

Происшествия
27 января, 10:16 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский
От стихии пострадали 1,8 млн человек
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© EPA/STR

БАНГКОК, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Число жертв наводнения на юге Таиланда, не прекращающегося с начала месяца, увеличилось до 90 человек.

Об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Причиной наводнения послужила необычайно дождливая для сезона погода, установившаяся в регионе. Согласно данным спасателей, от наводнения пострадали 1,8 млн человек, которые проживают на территории 12 южных провинций. О пострадавших иностранцах не сообщается.

В департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций отметили некоторое улучшение ситуации за последние дни, однако затопленными остается территория еще семь таиландских провинций. В четверг регион посетил премьер-министр Прают Чан-Оча, он распорядился оказать всестороннюю помощь людям на подтопленных территориях. Гуманитарную помощь для жителей юга страны сейчас собирают практически во всех регионах Таиланда.

Наводнение уже нанесло серьезный экономический ущерб. Затоплены большие участки рисовых полей. Под водой оказалось около сотни фабрик и заводов. По разным оценкам, ущерб от стихии может превысить 100 млрд батов (2,8 млрд долларов).

Дождливую погоду на юг Таиланда принес циклон. Премьер- министр назвал сложившиеся погодные условия "худшими за последние 30 лет". Большинство курортов от наводнения не пострадало.

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