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В Москве угнали авто атташе посольства Бангладеш

Происшествия
29 января, 3:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 похитили со стоянки торгового центра на 40-м километре МКАД
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Неизвестные похитили со стоянки торгового центра на юго-западе Московской кольцевой автомобильной дороги автомобиль атташе посольства Бангладеш.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Неизвестные похитили автомобиль Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий атташе посольства Бангладеш, на 40-м километре МКАД со стоянки торгового центра. Для поиска машины и похитителей в Москве введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.

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