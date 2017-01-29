В Москве угнали авто атташе посольства Бангладеш

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Неизвестные похитили со стоянки торгового центра на юго-западе Московской кольцевой автомобильной дороги автомобиль атташе посольства Бангладеш.
Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Неизвестные похитили автомобиль Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий атташе посольства Бангладеш, на 40-м километре МКАД со стоянки торгового центра. Для поиска машины и похитителей в Москве введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.