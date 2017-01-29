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Спасатели обнаружили затонувшее в водах Малайзии судно

Происшествия
29 января, 12:06 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Возле места крушения найдены несколько выживших, сообщило агентство Синьхуа
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ПЕКИН, 29 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Спасатели обнаружили затонувшее в водах Малайзии пассажирское судно с китайскими туристами.

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Как сообщило агентство Синьхуа, возле места крушения найдены несколько выживших.

Агентство отмечает, что эта информация получена от генерального консульства КНР в Кота-Кинабалу.

Связь с прогулочным судном, перевозившим 28 туристов из Китая и троих членов экипажа, была потеряна в субботу около 22:00 по местному времени (17:00 мск), спустя почти 12 часов после отправления из города Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах). Судно направлялось на популярный туристический курорт Менгалум, который расположен на крошечных островах на удалении примерно 56 км от Кота-Кинабалу.

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