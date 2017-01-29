Спасатели обнаружили затонувшее в водах Малайзии судно

ПЕКИН, 29 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Спасатели обнаружили затонувшее в водах Малайзии пассажирское судно с китайскими туристами.

Как сообщило агентство Синьхуа, возле места крушения найдены несколько выживших.

Агентство отмечает, что эта информация получена от генерального консульства КНР в Кота-Кинабалу.

Связь с прогулочным судном, перевозившим 28 туристов из Китая и троих членов экипажа, была потеряна в субботу около 22:00 по местному времени (17:00 мск), спустя почти 12 часов после отправления из города Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах). Судно направлялось на популярный туристический курорт Менгалум, который расположен на крошечных островах на удалении примерно 56 км от Кота-Кинабалу.