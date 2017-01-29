Погодные условия затрудняют поиски пропавшего на востоке Малайзии судна

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СИНГАПУР, 29 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Сильный ветер и волны серьезно осложняют поиски пропавшего в водах Малайзии пассажирского судна, на борту которого находились 31 человек, в основном туристы из Китая. Об этом говорится в распространенном заявлении заместителя руководителя Агентства морской безопасности штата Сабах Рахима Рамли.
По его словам, поиски ведутся в районе площадью более 1 тыс. кв километров. Он также отметил, что "участие в спасательной операции принимают представители полиции, военно-воздушных и военно-морских сил, а также Агентства, однако в районе поисков наблюдается шквалистый ветер и сильные волны, что серьезно осложняет задачу".
По поступающей информации, связь с прогулочным судном, перевозившим 28 туристов из Китая, была потеряна в субботу около 22:00 по местному времени (17:00 мск), спустя почти 12 часов после отправления из города Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах). Судно направлялось на популярный туристический курорт Менгалум, который расположен на крошечных островах на удалении примерно 56 км от Кота-Кинабалу.