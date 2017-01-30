Нидерланды направят РФ новый запрос для уточнения данных с радаров о крушении Boeing

ГААГА, 30 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Нидерланды направят новый запрос России относительно крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году с целью уточнения полученных ранее данных с радаров. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран.

"Радиолокационные данные были предоставлены в необычном формате, - уточнил он. - Поэтому голландская прокуратура направит Российской Федерации дополнительный запрос о юридической помощи".

В сентябре 2016 года концерн "Алмаз-Антей" сообщил, что смог получить с одного из своих предприятий, АО "НПО "ЛЭМЗ", так называемые первичные радиолокационные изображения воздушного пространства в необработанном виде о воздушной обстановке в районе крушения малайзийского Boeing 17 июля 2014 года. Эти данные были переданы российским компетентным органам для изучения, а 26 октября 2016 года направлены голландской стороне.

Как показывает российский анализ, данные первичной радиолокации опровергают возможность запуска зенитной ракеты по малайзийскому Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под населенного пункта Снежное. В свою очередь Совместная следственная группа (ССГ), состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, утверждает, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в момент запуска располагался в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем ополченцев.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.