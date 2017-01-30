ТФОМС требует с виновников пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" почти 1 млн рублей

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ПЕРМЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Ленинский райсуд Перми приступил к рассмотрению иска на 991 тыс. рублей от территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Пермского края к бывшим собственникам клуба "Хромая лошадь", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ТФОМС.
"Состоялось предварительное заседание по нашему иску на 991,7 тысяч рублей - это деньги, потраченные на лечение пострадавших, которые до сих пор получают медпомощь в больницах Пермского края", - уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что в августе 2016 года судом удовлетворен иск ТФОМС к виновникам пожара на 16,2 млн руб. "Это те средства, которые ушли на лечение тяжелобольных в разных больницах России: Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и т.д.", - добавили в пресс-службе.
Ответчиками в суде выступают фактические владельцы клуба Анатолий Зак и Константин Мрыхин, пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, бывший исполнительный директор Светлана Ефремова, бывший арт-директор Олег Феткулов, экс-сотрудники Госпожнадзора Наталья Прокопьева и Дмитрий Росляков.
Также в судебном процессе участвуют страховые медицинские компании: филиал ЗАО "МАКС-М", филиал ООО "РГС- Медицина" - "РГС-Пермь-Медицина", филиал ООО "Страховая медицинская компания "РЕСО-Мед", филиал Пермский ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота - М" и другие.
Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Погибли 111 гостей и сотрудников ночного клуба. Еще 45 пострадавших впоследствии скончались в больницах.