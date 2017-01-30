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На двух рынках Москвы изъяты около 350 кг санкционных сыров и фруктов

Происшествия
30 января, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Вся незаконно хранящаяся и реализующаяся продукция уничтожена
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники Северной транспортной прокуратуры изъяли около 350 кг санкционных фруктов, овощей и сыра на Зеленоградском и Дорогомиловском рынках Москвы.

Как сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, Северная транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о специальных экономических мерах в целях обеспечения безопасности РФ и недопущения на ее территории оборота запрещенных к ввозу товаров.

"Установлено, что индивидуальными предпринимателями на Зеленоградском и Дорогомиловском рынках Москвы реализуется продукция, которая запрещена к ввозу на территорию РФ. По итогам проверки изъято свыше 349 кг фруктов, овощей и сыра, произведенных в Италии, Германии, Испании, Финляндии, Украине, Голландии, Словакии, Литве, Турции и Польше", - сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Вся незаконно хранящаяся и реализующаяся продукция уничтожена, отметили в ведомстве.

В отношении индивидуальных предпринимателей прокурор вынес 26 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по фактам незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, а также нарушении требований технических регламентов. Предприниматели были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 457 тыс. рублей.

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