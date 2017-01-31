Власти США изучают новые данные о смерти журналистки, расследовавшей убийство Кеннеди

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Окружная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен заново изучает обстоятельства таинственной смерти 51 год назад американской журналистки, проводившей собственное расследование убийства 35-го президента США Джона Кеннеди.

Как сообщил в понедельник телеканал Fox News, основанием для этого стал выход в свет книги "Репортер, знавшая слишком много", которая содержит до сих пор неизвестные подробности, имеющие непосредственное отношение к кончине Дороти Килгэллен.

Официальный представитель окружного прокурора Сайруса Вэнса Хоан Воллеро подтвердил, что его подчиненные ознакомились с содержанием книги и с письмом ее автора Марка Шоу, который считает целесообразным заново провести расследование смерти журналистки в связи с появлением новых фактов и улик. "Я надеюсь на то, что прокуратура проверит имеющиеся сведения и опросит свидетелей, которые пока еще живы", - приводит телеканал слова Шоу.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). Расследовавшая убийство специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что снайпером-одиночкой был Ли Харви Освальд, застреленный через два дня после убийства президента.

Килгэллен, которая вела собственную колонку в вечерней газете New York Journal American и программу на телевидении, была единственной журналисткой, которой разрешили взять интервью у убийцы Освальда - Джека Руби. Женщина предала гласности показания Руби, в том числе комиссии Уоррена, до их официальной публикации, чем нажила себе могущественных врагов: от певца Фрэнка Синатры до директора ЦРУ Эдгара Гувера. 8 ноября 1965 года тело 52-летней Килгэллен, на котором не было признаков насилия, было обнаружено в квартире на Манхэттене, судмедэкспертиза заключила, что причиной скоропостижной кончины стала летальная смесь алкоголя и снотворного.

Шоу в своей книге пытается доказать версию убийства журналистки и причастности к нему мафии. Якобы Килгэллен опасалась за свою жизнь и даже приобрела пистолет для самообороны перед поездкой в Новый Орлеан (штат Луизиана) для продолжения расследования преступлений мафиози Карлоса Марселло. Его подельники фактически контролировали офис судмедэкспертизы Бруклина, сотрудники которого проводили вскрытие тела журналистки и назвали ее гибель несчастным случаем.