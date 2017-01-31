Число жертв наезда автомобиля на толпу в Мельбурне увеличилось до шести

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число жертв наезда автомобиля на толпу 20 января в австралийском Мельбурне возросло до шести. Об этом сообщила в понедельник полиция штата Виктория на своем официальном сайте.
Ранее сообщалось о пяти погибших, среди которых двое детей. Шестой жертвой оказалась 33-летняя женщина.
В медицинских учреждениях остаются 36 человек, состояние одного из них медики оценивают как критическое.
20 января неизвестный на автомобиле въехал в толпу прохожих в центре второго по величине города Австралии. По данным правоохранительных органов, он намеренно давил людей. Стражи порядка пока не связывают инцидент с терроризмом.
Преступник находится под стражей.