Семья из четырех человек погибла на пожаре в Иркутской области

ИРКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области начали проверку в связи с гибелью семьи их четырех человек на пожаре в Иркутской области, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По пожару в поселка Усть-Ордынский с четырьмя жертвами начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято правовое решение. На место выехала следственно- оперативная группа", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причины ЧП выясняются. Информация о пожаре поступила на пульт около 03:50 местного времени (22:50 мск понедельника). Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит веранда и кровля частного деревянного дома.

"В ходе тушения пожарные обнаружили в доме четверых погибших: 45-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и их двоих детей - 17-летнюю девушку и 7-летнего мальчика", - сказали в пресс-службе.

На месте находились две спасенные девочки - 16 лет и 7 месяцев. Проезжавший мимо очевидец залез внутрь дома через разбитое окно, в дыму ему подали маленького ребенка. Затем из горящего дома он смог спасти еще двоих - женщину и девочку-подростка, однако женщина вернулась в дом за остальными детьми и выбраться из огня уже не смогла, рассказали в областном главке.

"Пока я оттаскивал девушку от окна, ее мама закричала, что в доме остались еще дети. Она снова кинулась в окно, из которого уже валили клубы едкого дыма, а с потолка капал огонь, и осталась внутри. Войти туда снова было бы уже самоубийством", - приводят в пресс-службе слова очевидца Николая Кайгорова.

На борьбу с огнем у спасателей ушло несколько часов. По оперативным данным, пожар начался с веранды, поэтому огонь перекрыл выход людям, находящимся внутри дома. Специалисты предполагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. Точные причины происшествия устанавливаются.