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Ростехнадзор признал взрывоопасным участок шахты "Заречная" в Кемеровской области

Происшествия
31 января, 7:50 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 31, января. /ТАСС
30 января 2017 года Ленинск-Кузнецким городским судом принято решение о приостановке работ
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КЕМЕРОВО, 31 января. /ТАСС/. Ростехнадзор приостановил работы на участке шахты "Заречная" в Кемеровской области в связи с нарушениями, представляющими угрозу для горняков. Забой находился во взрывоопасном состоянии, сообщает во вторник сибирское управление Ростехнадзора.

"При проведении проверки подготовительного забоя "магистральный вентиляционный штрек" ОАО "Шахта Заречная" инспекторами управления выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, а именно - забой находился во взрывоопасном состоянии. 30 января 2017 года Ленинск-Кузнецким городским судом принято решение о приостановке работ", - говорится в сообщении.

Ранее в январе 2017 года аналогичные нарушения Ростехнадзор выявил на другом участке шахты "Заречная". Работы на нем также приостановлены. Кроме того, после проведенной 16 января проверки в связи с нарушениями технологии выемки угля закрыт шахтоучасток "Октябрьский", на котором летом 2016 года произошло возгорание трансформатора. Тогда своевременная эвакуация горняков позволила обойтись без жертв.

Угольная компания "Заречная" - одно из крупных угольных объединений Кузбасса.

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