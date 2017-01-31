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В Забайкалье задержали подростков по подозрению в убийстве 15-летней школьницы

Происшествия
31 января, 7:53 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Для раскрытия преступления в районном ОМВД была создана специальная следственно-оперативная группа
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ЧИТА, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Молодых людей 16 и 17 лет задержали в городе Хилок Забайкальского края по подозрению в убийстве 15-летней школьницы, сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

"Вечером в понедельник на окраине Хилка прохожий обнаружил тело потерпевшей с ножевыми ранениями. Погибшей оказалась заявленная как без вести пропавшая ученица одной из школ. Ее мать рассказала, что девушка вечером 29 января ушла из дома в компании знакомых молодых людей. В полицию с заявлением о ее исчезновении женщина обратилась лишь на следующий день", - сказали в пресс-службе.

Для раскрытия преступления в районном ОМВД была создана специальная следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили одноклассника, с которым накануне ухода из дома школьница общалась в социальной сети. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлены 16-летний одноклассник потерпевшей и его 17-летний знакомый.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Расследование продолжается.

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