Возбуждено дело после попытки незаконного захвата со стрельбой автостоянки в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело после попытки незаконного захвата со стрельбой автостоянки в гаражном кооперативе в Москве, в результате чего пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Ранее некоторые СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата вечером 29 января территории гаражного кооператива на улице Плещеева, в ходе которого полиция задержала 15 человек.

Как рассказали в главке, в 22:45 29 января на службу "02" поступило сообщение о стрельбе на улице Плещеева. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестные из хулиганских побуждений из неустановленного оружия произвели несколько выстрелов по окнам офисного здания, расположенного в гаражном кооперативе, и пытались проникнуть внутрь. В результате нападения одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, он был госпитализирован.

Сотрудниками полиции были пресечены противоправные действия, а участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

"По факту противоправных действий возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15 человек", - сказали в пресс-службе.