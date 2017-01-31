Возбуждено дело после попытки незаконного захвата со стрельбой автостоянки в Москве

Аэропорт Сингапура в 2016 году обслужил рекордное число пассажировТранспорт 31 января, 11:21
Футболист "Анжи" Иличевич перешел в казахстанский "Кайрат"Спорт 31 января, 11:20
Кинэн: Павел Буре является одним из лучших игроков за всю историю НХЛСпорт 31 января, 11:07
Чемпион ОИ-2014 бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года за допингСпорт 31 января, 11:05
ФССР намерена провести в Сочи этап КМ по санному спорту в 2019 годуСпорт 31 января, 11:01
Корабль "Прогресс" освободит место на МКС для нового лабораторного модуля "Наука"Космос 31 января, 10:54
Россия не будет подавать заявку на этап КМ по санному спорту в олимпийском сезонеСпорт 31 января, 10:48
СМИ: УК "Капиталъ" и банк "Приморье" требуют от ДВМП более 120 млн рублейТранспорт 31 января, 10:38
Российский лыжник Ростовцев завоевал золото в гонке преследования на УниверсиадеСпорт 31 января, 10:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело после попытки незаконного захвата со стрельбой автостоянки в гаражном кооперативе в Москве, в результате чего пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, дело возбуждено по статье "Хулиганство".
Ранее некоторые СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата вечером 29 января территории гаражного кооператива на улице Плещеева, в ходе которого полиция задержала 15 человек.
Как рассказали в главке, в 22:45 29 января на службу "02" поступило сообщение о стрельбе на улице Плещеева. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестные из хулиганских побуждений из неустановленного оружия произвели несколько выстрелов по окнам офисного здания, расположенного в гаражном кооперативе, и пытались проникнуть внутрь. В результате нападения одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, он был госпитализирован.
Сотрудниками полиции были пресечены противоправные действия, а участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
"По факту противоправных действий возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15 человек", - сказали в пресс-службе.