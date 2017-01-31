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Один из фигурантов дела об угоне раритетной "Чайки" в Москве приговорен к 3,5 года колонии

Происшествия
31 января, 14:59 дата обновления: 31 января, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Кроме того, суд постановил лишить Рыжова права управления автомобилем сроком на три года
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Савёловский суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Антона Рыжова и к двум годам лишения свободы условно Сергея Митрофанова, признанных виновными в угоне раритетного автомобиля "Чайка" в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил признать Рыжова и Митрофанова виновными и назначить наказание в отношении Рыжова сроком 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима, назначить наказание в отношении Митрофанова сроком два года лишения свободы условно", - огласил решение судья.

Кроме того, суд постановил лишить Рыжова права управления автомобилем сроком на три года. Другой осужденный, Митрофанов, заявил, что намерен обжаловать приговор суда после переговоров с адвокатом. В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Рыжова к пяти годам колонии общего режима, а Митрофанова - к четырем годам.

Как следует из материалов дела, Рыжов обвиняется в том, что, неправомерно завладев автомобилем "ГАЗ-1402" ("Чайка") стоимостью 1,62 млн рублей, состоящем на балансе Генпрокуратуры, управлял им в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требования сотрудника ГИБДД пройти медицинское освидетельствование и пытался скрыться. По словам прокурора, второй фигурант, Митрофанов, обвиняется в соучастии: в том, что завел автомобиль без ключа, отсоединив провод от замка зажигания, и также находился в автомобиле.

5 мая прошлого года сотрудники ДПС остановили в Москве в районе Кожевнической улицы автомобиль "Чайка" за нарушение правил тонировки стекол. Документов, удостоверяющих личность, ни у водителя, ни у пассажира не было, а от прохождения медицинского освидетельствования они отказались. Полицейские хотели отправить автомобиль на спецстоянку, но пассажир самовольно сел за руль машины, заблокировал двери и попытался скрыться.

Оба мужчины были задержаны, выяснилось, что это жители Самарской области, приехавшие в Москву на заработки. Им предъявлено обвинение по ст. 166 ("Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения") и 264.1 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") УК РФ. Свою вину подсудимые признают.

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