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Полиция предъявила актрисе Москвиной обвинение в краже спиртного на корпоративе

Происшествия
31 января, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Марине Москвиной и ее подруге грозит до семи лет лишения свободы
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Столичная полиция предъявила актрисе и модели Марине Москвиной и ее подруге Юлии Морозовой обвинение в хищении трех бутылок спиртного на новогоднем корпоративе Росгосстрах банка, проходившем 26 декабря в отеле "Корстон". Как рассказал ТАСС адвокат обвиняемой Михаил Ошеров, речь идет о краже двух бутылок шампанского и одной бутылки виски, общая стоимость которых не превышает 2,5 тыс. рублей.

"Моей подзащитной предъявлено серьезное обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), - сказал он. "После окончания вечеринки они взяли бутылку шампанского "Абраю Дюрсо" и бутылку виски Jameson, а еще одну бутылку шампанского им передала официантка банкетного зала. Однако вскоре сотрудница Росгосстрах банка вызвала охрану гостиницы, которая передала их сотрудникам отдела полиции Гагаринского района", - рассказал адвокат. Кроме того, он утверждает, что обвиняемые девушки признали вину под "психологическим давлением сотрудников полиции".

Теперь девушкам, согласно вменяемой статье, грозит до семи лет лишения свободы. До начала рассмотрения уголовного дела в суде они будут находиться под подпиской о невыезде.

Марина Москвина с 2009 года принимала участие в съемках киносериалов, короткометражных фильмов, снималась в эпизодической роли в сериале "След". В качестве фотомодели участвует в съемках для модных журналов.

Официальный комментарий представителей банка оперативно получить не удалось.

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