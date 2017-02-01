Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе

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ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Американский крейсер Antietam, оснащенный многоцелевой системой ПРО Aegis, сел на мель у берегов Японии. Как сообщило в среду агентство Kyodo, в результате аварии произошла утечка технического масла.
По его данным, инцидент с кораблем, приписанным к американской базе Йокосука в префектуре Канагава, произошел 31 января. Между тем американское военное издание Stars and Stripes уточнило, что в результате аварии были повреждены гребные винты корабля, пострадавших из числа экипажа нет. Несмотря на поломку, Antietam был доставлен на базу при помощи буксиров.
Издание со ссылкой на представителя ВМС США отметило, что, по всей видимости, крейсер сел на мель. Однако он не пояснил, как такое могло произойти. Он также добавил, что пока рано говорить, надолго ли корабль вышел из строя.
Представитель Тихоокеанского флота ВМС США Клинт Рамсдэн уточнил, что в результате аварии произошла утечка около четырех тысяч литров гидравлического масла. По его словам, ВМС проводит "установленные процедуры на месте и предпринимает соответствующие действия", чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.
Одна из баз Седьмого флота ВМС США расположена в японском городе Йокосука в прилегающей к Токио префектуре Канагава.