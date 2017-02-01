В ДТП в Ивановской области пострадали 16 человек

ИВАНОВО, 1 февраля. /ТАСС/. Шестнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Ивановской области, сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

Ранее ТАСС со ссылкой на группу пропаганды УГИБДД по Ивановской области сообщил о семи пострадавших.

"Автобус перевернулся, 16 человек получили минимум ушибы. Характер и тяжесть травм сейчас устанавливают медики", - сказал Радостин.

По данным регионального управления ГИБДД, в 6:30 мск на 38 километре автодороги Иваново - Родники произошло ДТП. Водитель 1977 года рождения не справился с управлением, в результате микроавтобус Ford Transit съехал в кювет и перевернулся.

Микроавтобус двигался из поселка Родники в Иваново, в нем находились 16 работниц одной из кондитерских фабрик. По предварительным данным, ДТП произошло после отрыва заднего колеса микроавтобуса. Колесо вылетело на встречную полосу и попало в автомобиль KIA Rio, которым управлял мужчина 1988 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Родниковскую и Вичугскую районные больницы. Сотрудники дорожной полиции продолжают работу на месте аварии. По данным МЧС, к ликвидации последствий ДТП привлекались 14 человек, в распоряжении которых было 6 единиц техники.