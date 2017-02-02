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СИМ: Ким Кардашьян дала показания по делу об ограблении в Париже

Происшествия
2 февраля, 0:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Ограбление фотомодели стало самым крупным в Париже за последние 20 лет
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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская телеведущая и фотомодель Ким Кардашьян дала в Нью-Йорке показания по делу о ее ограблении в Париже, которое произошло в октябре прошлого года. Об этом сообщил в  среду интернет-ресурс TMZ.

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По его данным, во встрече с Кардашьян участвовал рассматривающий дело судья из Франции, который специально прилетел в США. Как отмечает издание, звезде были показаны фотографии предполагаемых грабителей. Сумела ли Кардашьян подтвердить их личности, не сообщается.

В ночь на 3 октября 2016 года несколько мужчин с повязками полицейских и в масках ворвались в номер гостиницы во французской столице, куда Кардашьян приехала на неделю моды. Они угрожали 36-летней фотомодели огнестрельным оружием, но вреда ей не причинили. Забрав все личные украшения звезды, преступники скрылись с награбленным в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного составила €9 млн, только одно кольцо Кардашьян было оценено в €4 млн.

Сообщалось, что ограбление Кардашьян стало самым крупным в Париже за последние 20 лет. В этом месяце французские правоохранительные органы задержали 16 человек по подозрению в причастности к ограблению американской звезды. Впоследствии власти Франции предъявили обвинения подозреваемому организатору преступления, а также еще пятерым лицам.

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