Женщина погибла на серой ветке метро Москвы, упав под поезд

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел в четверг на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в результате падения женщины под приходящий поезд. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, потерпевшая погибла.
"Неизвестная упала под приходящий поезд на станции метро "Алтуфьево", от полученных травм она погибла. Причина ЧП устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Ранее столичная подземка сообщила в своем микроблоге в Twitter, что увеличены интервалы движения на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии из-за инцидента с пассажиром. Поезда не ходили от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево". В настоящее время движение поездов восстановлено и в данный момент входит в график.