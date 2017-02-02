Женщина погибла на серой ветке метро Москвы, упав под поезд

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел в четверг на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в результате падения женщины под приходящий поезд. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, потерпевшая погибла.

"Неизвестная упала под приходящий поезд на станции метро "Алтуфьево", от полученных травм она погибла. Причина ЧП устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Ранее столичная подземка сообщила в своем микроблоге в Twitter, что увеличены интервалы движения на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии из-за инцидента с пассажиром. Поезда не ходили от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево". В настоящее время движение поездов восстановлено и в данный момент входит в график.