Выпавший из окна седьмого этажа в Красноярске подросток умер в больнице

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КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Подросток, спрыгнувший накануне с седьмого этажа жилого дома в Красноярске, скончался в больнице, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.
"Подросток скончался в больнице", - сказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 2 февраля из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома по улице Курчатова, выпал 14-летний подросток. Установлено, что в это время он находился дома один. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.
По данным полиции, семья, в которой воспитывался подросток, является благополучной.