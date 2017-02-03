Выпавший из окна седьмого этажа в Красноярске подросток умер в больнице

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Подросток, спрыгнувший накануне с седьмого этажа жилого дома в Красноярске, скончался в больнице, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

"Подросток скончался в больнице", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 2 февраля из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома по улице Курчатова, выпал 14-летний подросток. Установлено, что в это время он находился дома один. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

По данным полиции, семья, в которой воспитывался подросток, является благополучной.