Барнаульца будут судить за попытку создать ячейку запрещенной в РФ организации

БАРНАУЛ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Житель города Барнаула Алтайского края пойдет под суд за попытку создать ячейку запрещенной в России религиозной экстремистской организации "Джамаат Таблиг", сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Расследование уголовного дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ... в отношении гражданина России 1975 года рождения по факту вовлечения жителей Барнаула и Новосибирска в деятельность международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" завершено", - сказали в ведомстве. Утвержденное прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники управления ранее установили, что в мае 2015 года местный житель организовал в Барнауле молельную комнату в арендованном помещении кафе. На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать идеологию и ценности "Джамаат Таблиг". Мужчина знал, что эта организация запрещена в РФ и соблюдал меры конспирации, требуя того же и от прихожан. В молельной комнате, а также по месту жительства и регистрации подозреваемого была изъята экстремистская литература.

С момента задержания мужчина находится в одном из следственных изоляторов края. В ходе следствия он дал исчерпывающие признательные показания.