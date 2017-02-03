Суд признал законным перевод Дадина из карельской колонии в алтайскую

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск Ильдара Дадина на действия сотрудников ФСИН России из-за перевода его из карельской колонии в колонию в Алтайском крае, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отказать в удовлетворении заявленных требований Дадина", - огласила решение судья.

Позиции сторон

В начале разбирательства представитель ФСИН России просил закрыть заседание от слушателей и СМИ, мотивируя это имеющимися в деле документами служебного пользования.

Защита Дадина и его жена выступили против закрытия процесса. "Считаю, что процесс должен быть гласным, так как он затрагивает не только Дадина и его близких, но и других осужденных, которых этапируют по непонятным причинам далеко от места проживания. Пусть ФСИН разъяснит, зачем это делает", - сказала жена активиста Анастасия Зотова.

Суд данное ходатайство ФСИН отклонил.

В ходе заседания защита Дадина настаивала на незаконности его перевода в алтайскую колонию и просила перевести в колонию по месту его прописки и прописки его родственников. "Перевод так далеко от места его жительства мы можем расценивать как месть, за то, что он заявил о пытках. Я думаю, что ФСИН могла бы этапировать Дадина ближе к месту проживания его родственников для осуществления положенных свиданий", - сказала Анастасия Зотова.

Представитель ФСИН России в свою очередь отметил, что в Управлении ведомства по Республике Карелия была проведена проверка, которая установила, что Дадину угрожает опасность, и было принято решение о направлении Дадина в колонию Алтайского края.

"Мы считаем, что решение не противоречит законодательству, учитывая режим отбывания возможны и свидания и посылки", - сказал он. Представитель ведомства, отметил, что на территории Московской области только одно исправительное учреждение общего режима, однако в 2014 году там был начат ремонт, количество мест резко сократилось, и нет возможности обеспечить нахождение Дадина там.

В чем обвинялся Дадин

В своем иске Дадин просил признать решение ФСИН России о его этапировании в Алтайский край, не соответствующим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы признал Дадина виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста (6 и 23 августа, 13 сентября, 5 декабря 2014 года). Дадин стал первым осужденным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий"). Он был приговорен судом к трем годам лишения свободы, в марте 2016 года приговор смягчили, сократив срок до двух с половиной лет.

Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Независимые врачи, обследовавшие осужденного, не нашли у него признаков травм, следователи также сообщили, что не обнаружили подтверждений применения к Дадину физического насилия в колонии. Позднее стало известно, что после проверки Дадин переведен в исправительную колонию в Алтайском крае.