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Провал грунта диаметром 60 м произошел в поселке Вышков Брянской области

Происшествия
4 февраля, 10:27 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов
Под землю ушли строения на подворье одного из местных жителей, глубина провала составляет около 15 метров
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БРЯНСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Карстовый провал грунта диаметром около 60 метров произошел в рабочем поселке Вышков Брянской области, пострадавших нет, сообщил корреспонденту ТАСС глава администрации Злынковского района Александр Грищенко.

"Провал произошел накануне вечером около 18:00 мск в рабочем поселке Вышков. Люди услышали непонятный шум, а когда выбежали на улицу, то увидели воронку диаметром почти 60 метров на подворье одного из местных жителей", - сказал Грищенко.

В субботу утром удалось установить, что глубина провала составляет около 15 метров. Под землю ушли баня, сарай и погреб, располагавшиеся на месте провала. "Строения ушли глубоко в провал, их сейчас даже и не видно", - сказал Грищенко. Хозяева подворья временно отселены из своего дома и размещены у родственников.

Расстояние от провала до соседних домов составляет около 15 метров. По предварительной информации, угрозы дальнейшего обрушения нет. Сегодня в Вышкове прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, решено было следить за провалом и в ближайшее время начать его засыпать.

По словам Грищенко, в Злынковском районе несколько лет назад уже образовывался такой провал в одном из населенных пунктов. Специалисты говорят, что подобное происходит из-за вымывания подземными водами мягких пород - известняков, песка. Сегодня днем в Вышкове пройдет еще одно заседание экстренной комиссии, участие в которой примут гидрологи, которые обследуют воронку.

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