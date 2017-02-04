Провал грунта диаметром 60 м произошел в поселке Вышков Брянской области

БРЯНСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Карстовый провал грунта диаметром около 60 метров произошел в рабочем поселке Вышков Брянской области, пострадавших нет, сообщил корреспонденту ТАСС глава администрации Злынковского района Александр Грищенко.

"Провал произошел накануне вечером около 18:00 мск в рабочем поселке Вышков. Люди услышали непонятный шум, а когда выбежали на улицу, то увидели воронку диаметром почти 60 метров на подворье одного из местных жителей", - сказал Грищенко.

В субботу утром удалось установить, что глубина провала составляет около 15 метров. Под землю ушли баня, сарай и погреб, располагавшиеся на месте провала. "Строения ушли глубоко в провал, их сейчас даже и не видно", - сказал Грищенко. Хозяева подворья временно отселены из своего дома и размещены у родственников.

Расстояние от провала до соседних домов составляет около 15 метров. По предварительной информации, угрозы дальнейшего обрушения нет. Сегодня в Вышкове прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, решено было следить за провалом и в ближайшее время начать его засыпать.

По словам Грищенко, в Злынковском районе несколько лет назад уже образовывался такой провал в одном из населенных пунктов. Специалисты говорят, что подобное происходит из-за вымывания подземными водами мягких пород - известняков, песка. Сегодня днем в Вышкове пройдет еще одно заседание экстренной комиссии, участие в которой примут гидрологи, которые обследуют воронку.