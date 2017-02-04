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Самолет "Аэрофлота" вернулся в Мурманск из-за сердечного приступа пассажира

Происшествия
4 февраля, 14:40 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 4, февраля. /ТАСС
Пассажира, потерявшего сознание, встречали медики; позже самолет вылетел в Москву
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МУРМАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Мурманск - Москва, был вынужден вернуться в аэропорт Мурманска из-за сердечного приступа у пассажира, сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в аэропорту.

"Рейс SU1323 Мурманск - Москва был прерван из-за пассажира по медицинским показаниям", - сказали в аэропорту.

Пассажира встречали медики. Информация о его состоянии уточняется. По предварительным данным, во время полета он потерял сознание из-за сердечного приступа.

Позже самолет вылетел в Москву.

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