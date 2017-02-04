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Все попавшие под лавину в Италии альпинисты выжили

Происшествия
4 февраля, 15:59 дата обновления: 4 февраля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Помощь медиков потребовалась двум людям
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РИМ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Все участники группы из восьми итальянских альпинистов, попавшей под лавину в местечке Селла Невеа на северо-востоке итальянских Альп, выжили. Об этом сообщает агентство ANSA, ссылаясь на информацию спасателей.

Помощь оказана двум людям, состояние одного из них оценивается как достаточно тяжелое. Для его доставки в больницу был вызван вертолет службы спасения.

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