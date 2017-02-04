Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Семилетний ребенок погиб в Ногинском районе Подмосковья, катаясь с горки на "ватрушке". Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
"Сегодня в городе Электроугли, катаясь со снежной горки на "ватрушке", семилетний ребенок ударился головой о дерево, в результате чего скончался", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, представители ведомства проводят доследственную проверку по факту гибели семилетнего ребенка.
"Вечером 4 февраля в правоохранительные органы Ногинского района поступила информация о гибели семилетнего ребенка в лесном массиве у Садоводческого некоммерческого товарищества "Купавна" Ногинского района. Ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге, и скончался на месте", - сообщили в ГСУ.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.