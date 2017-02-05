Не менее 17 человек погибли в результате ДТП в Гондурасе

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли и 35 получили травмы в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в Гондурасе. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Пассажирский автобус, в котором находилось около 60 человек, столкнулся с грузовым автомобилем на шоссе на юге страны.
Причины аварии выясняются. Как сообщается, водитель грузовика задержан стражами порядка.