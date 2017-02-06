СМИ: лыжник из России погиб при сходе лавины в Альпах

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Молодой горнолыжник из России погиб в воскресенье в результате схода лавины во французских Альпах. Об этом сообщила радиостанция "Европа-1".
Мужчина занимался катанием на лыжах вне установленных спусков в районе местечка Вальфрежюс в департаменте Савойя, когда его накрыла снежная лавина. Прибывшие на место спасатели смогли лишь констатировать его смерть, которая наступила, предположительно, от удушья.
Личность погибшего не раскрывается.